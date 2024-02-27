Перминов оценил изменения в федеральной программе переобучения граждан

Правительство расширило программу бесплатного переобучения россиян. Теперь этим правом могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями, безработные, а также родители, находящиеся в декрете по уходу за ребёнком до трех лет.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что расширение программы решает сразу несколько задач. Главная из них — «насыщение» российской экономики как можно большим количеством подготовленных кадров.
Вместе с положительным эффектом для экономики программа выполняет и задачи по социализации <…> В комплексе эти и другие меры помогут не только удовлетворить повышенный спрос на сотрудников, но и обеспечить развитие высокотехнологичных производств, от которых зависит успешное будущее России, — отметил Перминов в беседе с ЛенТВ24.
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20.02.2024 141