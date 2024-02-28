В ЦБ допустили, что ключевую ставку начнут снижать с лета

Автор: Гузель Галимова
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Некоторые члены совета директоров ЦБ РФ допустили, что условия для снижения ключевой ставки сложатся во втором полугодии, но существует вероятность, что это может произойти еще раньше.

Россия, Санкт-Петербург. Деньги.
Фото: baltphoto.ru

«Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше», — говорится в документе.

16 февраля Центробанк РФ на заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых.

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