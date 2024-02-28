В ЦБ допустили, что ключевую ставку начнут снижать с лета

Некоторые члены совета директоров ЦБ РФ допустили, что условия для снижения ключевой ставки сложатся во втором полугодии, но существует вероятность, что это может произойти еще раньше.

«Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше», — говорится в документе.

16 февраля Центробанк РФ на заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых.