Видео: в Ленобласти начали просыпаться енотовидные собаки

Енотовидная собака – единственная из семейства псовых, которая спит зимой.

В кадр попала семейная пара. Еще с осени звери образуют крепкие, стабильные пары и вместе погружаются в зимний сон. Как рассказал биолог Павел Глазков, во время оттепели они могут ненадолго проснуться, а при наступлении морозов — снова погрузиться в спячку.

В Ленобласти обитает более 5 тыс. енотовидных собак. Встречаются они и в Петербурге.