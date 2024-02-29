Видео: в Ленобласти начали просыпаться енотовидные собаки

Автор: Гузель Галимова
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Енотовидная собака – единственная из семейства псовых, которая спит зимой.

В кадр попала семейная пара. Еще с осени звери образуют крепкие, стабильные пары и вместе погружаются в зимний сон. Как рассказал биолог Павел Глазков, во время оттепели они могут ненадолго проснуться, а при наступлении морозов — снова погрузиться в спячку.

Видео: Павел Глазков

В Ленобласти обитает более 5 тыс. енотовидных собак. Встречаются они и в Петербурге.

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26.02.2024 185
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