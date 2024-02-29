Петербуржцам на работе не хватает воздуха

Специалисты провели опрос и узнали мнение трудоустроенных граждан об их рабочих пространствах. Жители Санкт-Петербурга рассказали об офисе мечты. Многим не хватает воздуха, сообщает «Петроград».

Каждый второй опрошенный (50 %) отметил, что удобнее всего работать в собственных кабинетах. Каждый пятый респондент (20 %) уверен, что комфортнее всего трудиться в неформальной или лаунж-зоне, 17 % выбирают кухню или кофе-зону.

Почти 41 % респондентов оценили свое рабочее место в диапазоне от одного до шести баллов из десяти. Средняя оценка составила 6,7 баллов, то есть удовлетворительно. Высокие оценки за офисы по восемь и девять баллов получались редко — 8 % и 17 %.

Почти половина респондентов (48 %) подчеркнула, на работе не хватает свежего воздуха. Около 40 % хотят тишины, 41 % думают об удобной мебели.