Двое бизнесменов из списка Forbes отказались от российского гражданства

Основатели IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, входившие в «200 богатейших бизнесменов России» в 2017-2021 годах, отказались от российского гражданства. За два года они стали восьмым и девятым бизнесменами, поступившими так, сообщает Forbes.

Forbes в 2020 году оценил состояние Баронова в $770 млн, а Ратмира Тимашева в $680 млн. Основное их состояние пришлось на доход от продажи компании Veeam Software венчурному фонду из США Insight Partners в 2020 году за $5 млрд.

Оба предпринимателя живут за рубежом: Баронов в Швейцарии, Тимашев в США. Процедуру выхода из гражданства они завершили в российском посольстве на Кипре.