В Петербурге впервые с 1966 года в конце февраля не было солнца

Третья декада февраля 2024 года в Санкт-Петербурге повторила рекорд по отсутствию солнечного света, зафиксированный почти 60 лет назад. Об этом сообщил Александр Колесов.

Третья декада уходящего февраля стала самой пасмурной с 1966 года. В остальные года солнце выглядывало хотя бы на один день.

По словам эксперта, хмурая и влажная погода подходит к концу. Уже 1 марта должны появиться прояснения в облаках. При такой пасмурной погоде осадков в городе в течение третьей декады выпало немного – чуть больше 5 мм.