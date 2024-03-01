Имущество на 3,5 млн рублей, включая копченую рыбу, сгорело в Ломоносовском районе

В экстренные службы 29 февраля около 04:30 обратился 75-летний владелец рыбоперерабатывающего предприятия из деревни Систо-Палкино Ломоносовского района. Неизвестный поджег его сельский магазин площадью 64 квадратных метра.

Торговая точка открыта в 2023 году. Внутри стояли холодильники с копченой рыбой. Пламя с магазина перекинулось на стоящий рядом одноэтажный дом площадью 30 квадратных метров. Он сгорел полностью.

Материальный ущерб оценен примерно в 3,5 млн рублей. Решается вопрос об уголовном деле, обстоятельства происшествия устанавливаются.