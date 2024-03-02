Конец недели в Ленобласти выдастся теплым: прогноз погоды на 3 марта

Автор: Анастасия Щербакова
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Жителям региона обещают минимум осадков и до +7 градусов днем.

Воскресенье в Ленобласти выдастся довольном теплым. По данным регионального МЧС, 3 марта температура воздуха днем составит в пределах 2-7 градусов выше нуля. Тем временем ночью местами подморозит до -4.

Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица, — рассказали в МЧС.
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01.03.2024 134
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