Конец недели в Ленобласти выдастся теплым: прогноз погоды на 3 марта

Жителям региона обещают минимум осадков и до +7 градусов днем.
Воскресенье в Ленобласти выдастся довольном теплым. По данным регионального МЧС, 3 марта температура воздуха днем составит в пределах 2-7 градусов выше нуля. Тем временем ночью местами подморозит до -4.
Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица, — рассказали в МЧС.
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01.03.2024 134