Медики рассказали, как легче переживать магнитные бури

Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, – периодические возмущения магнитного поля Земли. Они могут влиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды.

Справиться с негативными последствиями помогут ванны с добавлением соли и эфирных масел чайного дерева, ромашки, розмарина, апельсина, лаванды. Это снимет стресс, улучшит состояние нервной системы и стимулирует обменные процессы.

Физическая активность на свежем воздухе, например, прогулки, улучшат кровообращение, насытят организм кислородом. Даже небольшая микро-активность, такая как ходьба до автобусной остановки, будет полезной.

В помещениях накапливается углекислый газ, что может привести к снижению работоспособности и ухудшению самочувствия. Регулярное проветривание или приоткрытое окно полезны для здоровья.

Если симптомы, вызванные магнитными бурями, переносятся тяжело или появляются новые проблемы, необходимо обратиться к врачу. Это важно для людей с хроническими заболеваниями и при ухудшении общего состояния здоровья.