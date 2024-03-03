Житель Махачкалы задержан за похищение в Ленобласти 17 лет назад

За похищение 17 лет назад в Ленинградской области 1 марта на улице Магомеда Ярагского в Махачкале задержан 42-летний уроженец Дагестана.

По данным следствия, в марте 2007 года в Светогорске мужчина с подельниками насильно усадил прохожего в автомобиль, отвез в квартиру дома на улице Красноармейской и держал там три дня. Через два дня похитителя объявили в федеральный розыск.

Предполагаемый агрессор доставлен в отдел полиции в Махачкале. Оттуда его отправят в СИЗО № 1. Известно, что в середине 2000-х мужчина привлекался к уголовной ответственности за уклонение от службы в вооруженных силах.