Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы  

Владимир Путин подписал 1 марта ежегодный указ о призыве на военные сборы в ВС РФ. Призыву на военные сборы в вооруженных силах, войсках Росгвардии, в подразделениях МЧС, в органах госохраны, ФСБ подлежат россияне, находящиеся в резерве.

Правительству и руководителям на местах поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов. Указ вступил в силу со дня опубликования.

Военные сборы – плановое мероприятие, проводится в России ежегодно. Цель – совершенствование боевой выучки пребывающих в резерве. Аналогичный указ Владимир Путин подписывал в 2023 году.

Повестки могут приходить раз в три года. Обычно сборы граждан из запаса длятся до двух месяцев, при этом за все время резервист не может провести на службе больше года. От сборов освобождены служащие и гражданские работники правоохранительных органов, спасатели, таможенники и граждане с бронью.