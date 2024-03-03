Житель Всеволожска выгулял собаку и заодно выстрелил в прохожего из пистолета

В полицию Всеволожского района 2 марта в 23:14 обратился 33-летний житель Всеволожска. В него стрелял из пистолета неизвестный, прогуливавший собаку в лесополосе возле дома № 5 на улице Доктора Сотникова.
Полицейские установили, что в лесополосе неизвестный после словесного конфликта с прохожим выстрелил в его сторону из травматического пистолета. Стрелявший остался дожидаться правоохранителей на месте.
В отдел полиции доставлен 36-летний местный житель. У него изъят травматический пистолет.
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