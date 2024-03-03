Пятеро пострадали в ДТП в Новосаратовке, разбиты три автомобиля

Skoda Octavia, Hyundai Solaris и «Газель» столкнулись 3 марта около автобусной остановки «Халтуринец» в Новосаратовке Всеволожского района.

Пострадали пять человек: один получил тяжелые травмы, двое средние и еще двое легкие. По предварительным данным, водителей «Газели» и Skoda Octavia пришлось госпитализировать.

На месте работают полицейские, МЧС и скорая помощь.

Фото: телеграм-канал «Мегаполис.ДТП и ЧП/Петербург»