Пятеро пострадали в ДТП в Новосаратовке, разбиты три автомобиля

Skoda Octavia, Hyundai Solaris и «Газель» столкнулись 3 марта около автобусной остановки «Халтуринец» в Новосаратовке Всеволожского района.
Пострадали пять человек: один получил тяжелые травмы, двое средние и еще двое легкие. По предварительным данным, водителей «Газели» и Skoda Octavia пришлось госпитализировать.
На месте работают полицейские, МЧС и скорая помощь.
Фото: телеграм-канал «Мегаполис.ДТП и ЧП/Петербург»
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