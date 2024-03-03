Пятеро пострадали в ДТП в Новосаратовке, разбиты три автомобиля

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Skoda Octavia, Hyundai Solaris и «Газель» столкнулись 3 марта около автобусной остановки «Халтуринец» в Новосаратовке Всеволожского района.

Пострадали пять человек: один получил тяжелые травмы, двое средние и еще двое легкие. По предварительным данным, водителей «Газели» и Skoda Octavia пришлось госпитализировать.

На месте работают полицейские, МЧС и скорая помощь.

630x465_20240303_cm52e99ft6g3n5o9jkgy630x465_20240303_k265bt19kp1wfqdpq111630x465_20240303_w0su47kl6sgziz0skubj

Фото: телеграм-канал «Мегаполис.ДТП и ЧП/Петербург»

Вам будет интересно
Пятеро пострадали в ДТП в Новосаратовке, разбиты три автомобиля Новосаратовка, Ленинградская область, ДТП, Всеволожский район
Пешеходу оторвало голову в ДТП возле Выборга
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 3295
Автор