Стало известно, когда будет неделя без магнитных бурь

По данным Лаборатории солнечной астрономии, крупная темная область перешла на обратную сторону Солнца. Предполагается, что обратно она вернется только 13 марта. Вероятно, в поле зрения Земли будут видны только ее остатки, которые разрушатся одну-две недели спустя.

Эта область большого скопления пятен на Солнце оказывала наибольшее влияние на нас на прошлой неделе. Три крупных взрыва 22-23 февраля уже полностью исчерпали свою силу.

Предстоящую неделю нас ждет ровный геомагнитный фон, без всплесков. Вероятность магнитных бурь – менее 10 %. Вероятно, что какие-либо изменения на Солнце появятся только к середине месяца.