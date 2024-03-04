На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 14-16 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 24-26 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 37 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

км 88-253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

Вам будет интересно Юрист рассказал о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта Со 2 марта автолюбители смогут оформить краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев, рассказал агентству «Прайм» управляющий... 24.02.2024 153

М-10 «Россия:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110, 114, 130, 148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 407, 409+500, 471, 482 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва»:

км 119-120 ограничение скорости в направлении Санкт-Петербурга с 10:00 до 14:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия;

км 140-143 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и очистка дорожных знаков;

км 75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

подъезд к Выборгу №2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;

км 186-189 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»: