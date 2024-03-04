В России началась сокращенная рабочая неделя

У россиян началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Международного женского дня.

В этом году 8 марта выпадает на пятницу — этот день будет выходным. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня — с 8 по 10 марта включительно. Кроме того, на час будет сокращен рабочий предпраздничный день, 7 марта.

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Следующие длинные выходные ожидаются с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Полный календарь рабочих и выходных дней смотрите по ссылке.