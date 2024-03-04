Спортсмены из Ленобласти завоевали три медали на Всероссийских зимних играх

В Нижнем Тагиле завершились Всероссийские зимние игры. Команда Ленобласти привезла с соревнований три медали.

Сергей Медведев стал чемпионам в прыжках с 40-метрового трамплина. Андрей Сергеев занял второе место в лыжном двоеборье. Юрий Лобков завоевал бронзовую медаль в прыжках с 60-метрового трамплина.

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В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов России.