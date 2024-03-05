В Петербурге учитель физкультуры выбил два зуба школьнику

В Красносельском районе Петербурга учитель физкультуры выбил ученику начальных классов два зуба.

По данным издания 78.ru, во время перемены мальчик хотел напугать сверстника и спрятался за углом. Школьник выскочил прямо перед учителем физкультуры, от неожиданности мужчина рефлекторно выставил руку и попал по лицу школьника.

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Родители мальчика обратились в полицию, пострадавшего отвезли в трамвпункт. Проводится проверка. После случившегося учитель получил выговор от завуча и написал объяснительную.