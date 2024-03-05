«Такого еще не было»: поисковики «Лиза Алерт» подвели итоги февраля

Для февраля число пропавших людей оказалось запредельным.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за февраль. Волонтеры признаются, что последний месяц зимы оказался очень сложным — количество пропавших людей было запредельным.

И январь выдался сложным, и февраля такого в истории «ЛизаАлерт» Питер ещё не было. 256 заявок – для обычно спокойного последнего месяца зимы это запредельно много. В феврале 2023-го, например, их было на сотню меньше, — поделились поисковики.

Из 256 заявок, поступивших волонтерам, 176 — «найден, жив», 12 случаев пропажи обернулись гибелью. Поиски еще 16 человек продолжаются.