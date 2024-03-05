Выборг снова стал декорацией для детективного сериала

Выборг и окрестности уже довольно давно закрепили за собой славу излюбленных кинематографистами мест. Этот раз не стал исключением.

Так, к примеру, из открытых источников редакции ivbg.ru стало известно, что в сети появился еще один сериал, снятый в Выборге и Ленобласти.

За подробностями о проекте мы обратились к пресс-службе МТС, для онлайн-кинотеатра которой, как выяснилось, он и был снят.

Как рассказали нашей редакции, «Черное солнце» — классический детективный сериал. Сняла сериал Анна Носатова, это стало ее дебютом в качестве режиссера. Автором идеи выступил — Вадим Островский, директор дирекции кино и сериалов телеканала НТВ.

В центре сюжета – история полицейских Евгения Чагина (Максим Стоянов) и Игоря Жука (Юрий Чурсин), расследующих серию загадочных убийств в Ленинградской области.

Своими впечатлениями о проделанной работе с нами также поделились и исполнители двух главных ролей:

«Прекрасная команда проекта соединилась в единое целое, и атмосфера на площадке была творческой и весёлой. Потрясающие партнёры, с которыми счастье было находиться в кадре, и интересный характер героя, жизнь которого меняется на наших глазах.», — комментирует актер Юрий Чурсин.

«У меня невероятно интересная роль, которую я считаю настоящим подарком. При подготовке к ней я даже ездил в отдел полиции к своим знакомым, чтобы прочувствовать реальность профессии. Просто выучить текст и органично его рассказать — неинтересно. Мне важно, чтобы в этом тексте был человек.», — рассказывает актер Максим Стоянов.

От себя добавим, что видеть на экранах дорогой сердцу нашей редакции, город и родную область всегда приятно.