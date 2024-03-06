ЦУР: сообщения о взрывных устройствах в фонариках в Ленобласти – фейк

В мессенджерах и родительских чатах Ленинградской области распространяются сообщения о якобы разбросанных в населенных пунктах взрывных устройствах, замаскированных под разноцветные карманные фонари.

Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) сообщают: по данным правоохранителей, информация об этих взрывных устройствах в Ленинградской области – фейк. Его цель – повысить уровень тревожности населения.