ЦУР: сообщения о взрывных устройствах в фонариках в Ленобласти – фейк

Автор: Сергей Агутин
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В мессенджерах и родительских чатах Ленинградской области распространяются сообщения о якобы разбросанных в населенных пунктах взрывных устройствах, замаскированных под разноцветные карманные фонари.

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Фото: ЦУР Ленобласти

Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) сообщают: по данным правоохранителей, информация об этих взрывных устройствах в Ленинградской области – фейк. Его цель – повысить уровень тревожности населения.

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