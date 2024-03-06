Оскорбительные кричалки фанатов обернулись для «Спартака» и «Зенита» штрафами

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

Правда, денежная санкция оказалась весьма скромной.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес вердикт по итогам матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», состоявшегося 2 марта в Санкт-Петербурге, где раздавались оскорбительные кричалки с трибун.

Оба клуба были оштрафованы на 20 тысяч рублей.

Болельщики обеих команд скандировали оскорбительные выражения. Оба клуба оштрафованы на 20 тысяч рублей, — заявил глава комитета Артур Григорьянц.
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