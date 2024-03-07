В Петербурге готовятся к росту преступности уже в 2025 году

В Санкт-Петербурге ожидается рост преступности в 2025 году. Это следует из госпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», опубликованной на сайте Смольного для проведения антикоррупционной экспертизы.

По прогнозам, в 2024 году количество зарегистрированных преступлений будет колебаться в пределах 1,2 тысячи случаев на 100 тысяч человек. С 2025 года общее количество вырастет на 1-2 %.

Как сообщает «Петроград», количество преступлений экстремистской направленности выросло с 31 в 2022 году до 36 в 2023 году.