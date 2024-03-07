Как сообщает Минобороны РФ, пресечены нескольких атак c применением БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории в ночь 7 марта.

Дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Три БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и два над Тульской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщает, что пострадавших и разрушений нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт дважды за ночью объявлял ракетную опасность.