Как сообщает Минобороны РФ, пресечены нескольких атак c применением БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории в ночь 7 марта.
Дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Три БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и два над Тульской.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщает, что пострадавших и разрушений нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт дважды за ночью объявлял ракетную опасность.
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