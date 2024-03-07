Россельхознадзор обнаружил 33 тонны фантомных молочных продуктов, под удар попала фирма из Петербурга

Россельхознадзор нашел крупную партию фальсифицированной молочной продукции. Под удар попала фирма из Петербурга, которая занималась поставками в детские сады и школы Оренбургской области.

Как передает «РИА Новости», у контрольно-надзорных органов и родителей к петербургской фирме давно были претензии. Россельхознадзор провел проверку и выявил множество нарушений. А также нашел 21 партию поддельной продукции — 33 тонны «молочки».

Партию поставил завод, который ранее делал закупки у фирмы из Петербурга. Были даны координаты этого склада, однако по указанному адресу проверяющие не нашли никакой компании. Там находился лишь многоквартирный дом, склад признали фантомным.

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Специалисты отмечают, что недобросовестные поставщики ставят под угрозу самые уязвимые категории населения – детей, отправляя в образовательные учреждения поддельную молочную продукцию.