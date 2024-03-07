В Волхове в промышленную эксплуатацию запущен новый высокотехнологичный комплекс по производству минудобрений

На предприятии ФосАгро в Волхове (Ленинградская область) 5 марта состоялся пуск в промышленную эксплуатацию нового завода-миллионника по производству минеральных удобрений. Генеральный директор компании Михаил Рыбников и губернатор 47 региона Александра Дрозденко в режиме видеоконференцсвязи доложили Президенту России Владимиру Путину о пуске производственных мощностей.

В своём докладе Президенту Михаил Рыбников отметил, что новый завод-миллионник позволит на годы вперёд обеспечить растущий спрос российских аграриев и укрепить лидерство по поставкам минеральных удобрений на внутренний рынок.

«Производство полностью экологично, получены все необходимые разрешения на пуск. И здесь, в Волхове, из него будут производиться экологичные и инновационные удобрения!» — сказал генеральный директор компании.

А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выделил отдельно тот факт, что на волховском предприятии созданы более 700 новых высококвалифицированных рабочих мест с конкурентными условиями труда. Половина из них – инженерные специальности. Также он отметил, что совместная программа профильных инженерных классов в школах, спортивные и социальные программы компании ФосАгро являются важными составляющими в успешном развитии 47 региона.

Как сообщается в официальном пресс-релизе ВФ АО «Апатит», благодаря проведённой на предприятии коренной модернизации и новому строительству промышленных объектов, ежегодный объём производства минеральных удобрений вырастет более чем в 4 раза к уровню 2019 года и превысит 1 млн тонн в год. Переработка апатитового концентрата вырастет здесь более чем в 5 раз – до более 1,5 млн тонн, производство серной кислоты – до 1,1 млн тонн, а фосфорной кислоты – до 500 тыс. тонн.

Напомним, что с 1 февраля 2024 года заработные платы работников всех предприятий компании проиндексированы на 15%. А в целом, в течение 2021-2023 гг., средний уровень заплат сотрудников компании, в том числе и работающих на предприятии в Ленинградской обласьт, вырос на 60%.