Минпромторг хочет маркировать презервативы

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке медицинских изделий.

Эксперимент продлится с 1 сентября 2024 года по 25 августа 2025 года. В перечне: медицинские маски, презервативы, шприцы, импланты, инкубаторы для новорожденных, аппаратура для искусственного дыхания, инфузионные системы, пробирки и салфетки.

С 1 сентября 2023 года в России уже введена маркировка ряда медицинских изделий. Производители, импортеры и сбыт имеют опыт и оборудования, чтобы адаптироваться к эксперименту.