Машины с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Отведенный Финляндией срок на вывоз из страны автомобилей с российскими номерами истекает 16 марта.
Как сообщает Yle, руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит пока не понимает, что делать с теми, кто не выполнит требование.
«Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты? Сложный вопрос», – сказал Сами Ракшит
По словам чиновника, в этом случае проведут оценку причин, почему автомобиль остался в Финляндии. Дальнейший план действий еще в разработке.
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