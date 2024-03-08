Машины с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Автор: Сергей Агутин
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Отведенный Финляндией срок на вывоз из страны автомобилей с российскими номерами истекает 16 марта.

Как сообщает Yle, руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит пока не понимает, что делать с теми, кто не выполнит требование.

«Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты? Сложный вопрос», – сказал Сами Ракшит

По словам чиновника, в этом случае проведут оценку причин, почему автомобиль остался в Финляндии. Дальнейший план действий еще в разработке.

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22.10.2023 1497
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