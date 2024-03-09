В Пулково грузовик с питанием повредил крыло самолета

Автор: Гузель Галимова
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В Пулково грузовик с бортовым питанием повредил концовку крыла самолета, в котором уже находились пассажиры.

Инцидент произошел вечером 8 марта. Никто не пострадал. Пассажиры вылетели в Новосибирск другим бортом, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

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Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также причиненный ущерб.

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05.03.2024 187
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