В Пулково грузовик с питанием повредил крыло самолета

В Пулково грузовик с бортовым питанием повредил концовку крыла самолета, в котором уже находились пассажиры.

Инцидент произошел вечером 8 марта. Никто не пострадал. Пассажиры вылетели в Новосибирск другим бортом, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также причиненный ущерб.