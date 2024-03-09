В Роспотребнадзоре Ленобласти рассказали, как снизить вред смартфона

Роспотребнадзор Ленобласти рассказал, как уменьшить вред от гаджета.

Мобильный телефон лучше не носить в карманах, более подходящее место для него — сумка или рюкзак. По возможности стоит использовать громкую связь. Следует постараться, как можно реже прикладывать телефон к уху. Не рекомендуется разговаривать по мобильной связи дольше 20-30 минут в сутки.

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Кроме того, находясь дома кладите мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от себя, и во время сна это особенно важно. А также минимум раз в 1-2 дня протирайте гаджет специальными салфетками.