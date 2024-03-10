На девяти федеральных трассах Ленобласти 10 марта ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Вам будет интересно В Петербурге задержаны еще 5 киллеров, орудовавших в 90-е годы Бывший главарь преступной группы был задержан ранее. В Петербурге оперативники задержали еще пятерых участников банды из 90-х, организовавшей серию убийств. Ранее правоохранители... 07.03.2024 107

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;

— км 55-64 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборг № 2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега из-под барьерного ограждения;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена дорожных знаков;

— км 37-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;

— км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – Ивангород – Государственная граница с Эстонской Республикой:

— км 140 — км 143 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.