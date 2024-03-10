Морозы до -12 градусов обрушатся на Ленобласть в начале новой недели

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

Также в первый день новой недели в регионе местами выпадет снег.

Как передает региональное МЧС, 11 марта в Ленобласти ожидается похолодание в ночные часы и осадки.

Так, в ночное время суток столбики термометров покажут до -7 градусов, а местами и до -12 ниже нуля. Также в восточных районах ожидается снег.

Днем температура уже прогреется от +1 до +6 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится, — добавили в МЧС.
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