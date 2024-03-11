Школьник упал с пятого этажа недостроенного дома в Сланцах

Подросток выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии с сочетанной травмой.

В воскресенье вечером, 10 марта, в полицию поступило сообщение о том, что на заброшенной стройке на улице Ленина в Сланцах бегают дети. Прибывшие на место правоохранители нашли на бетонных плитах 12-летнего школьника. Его друзья рассказали, что мальчик не удержался и упал с пятого этажа.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.