«Переезд — это страшно затратно»: что происходит в петербургском приюте «Полянка»?

Приют для животных «Полянка» в Северной столице оказался в ситуации вынужденного переезда. Дом, в котором проживают четвероногие друзья, оказавшиеся в какой-то момент на улице, выставлен на продажу. Что собираются делать создатели приюта и какая помощь им нужна, рассказывает ivbg.ru
По словам диктора приюта Евгении Иконниковой, очередной договор аренды был подписан в декабре 2023 года. А в середине февраля 2024-го оказалось, что здание в 600 метров и прилегающий к нему участок в 40 соток выставлены на продажу. Стоимость недвижимости — 100 млн рублей. С того момента его посетили уже четверо желающих.
Отметим, что приют «Полянка» основали 12 лет назад как альтернативу большим вольерным приютам. За время своего существования с улиц Северной столицы забрали множество бездомных собак и кошек. Около 3 000 животных нашли новый дом. «Полянка» имеет статус «городской дом», то есть условия проживания животных в нём максимально приближены к квартирным. Это позволяет привить животным навыки проживания в городе и устранить вредные привычки.
Раньше, по словам собеседницы, было ещё довольно большое помещение для кошек, но его пришлось сократить. Однако кошки в приюте тоже есть. Их подбрасывают к дверям «Полянки».
Сейчас на попечении приюта находятся 71 собака и 13 кошек. В попытке решить ситуацию с внезапной продажей здания создатели «Полянки» обращались в различные инстанции: администрации Санкт-Петербурга и Красносельского района, к депутатам.
Сейчас основные цели — найти подходящее здание с прилегающим участком и собрать сумму в пять млн рублей. Деньги собирают на расчетный счёт благотворительного фонда помощи безнадзорным животным «Альма». В настоящий момент сумма сбора перевалила за два млн рублей, но темпы пошли на спад.
Помимо этого, на повестке дня остаются текущие нужды, на которые ежедневно требуются средства. Речь идёт о затратах на аренду, питание для животных, зарплату сотрудников, медицину и хозяйственные нужды.
В комментариях к постам про переезд люди пишут о важности приюта такого типа.
Многие предлагают решения проблемы. Кто-то советует заняться петицией, а другие рассматривают вариант привлечение жителей района.
Ранее в ivbg писали о выброшенных на 8 марта щенках, которые ищут новый дом.