«Переезд — это страшно затратно»: что происходит в петербургском приюте «Полянка»?

Приют для животных «Полянка» в Северной столице оказался в ситуации вынужденного переезда. Дом, в котором проживают четвероногие друзья, оказавшиеся в какой-то момент на улице, выставлен на продажу. Что собираются делать создатели приюта и какая помощь им нужна, рассказывает ivbg.ru

По словам диктора приюта Евгении Иконниковой, очередной договор аренды был подписан в декабре 2023 года. А в середине февраля 2024-го оказалось, что здание в 600 метров и прилегающий к нему участок в 40 соток выставлены на продажу. Стоимость недвижимости — 100 млн рублей. С того момента его посетили уже четверо желающих.

«Времени конкретно нет. Оно пока не продано. Но после покупки у нас будет всего два месяца», — объяснила она.

Отметим, что приют «Полянка» основали 12 лет назад как альтернативу большим вольерным приютам. За время своего существования с улиц Северной столицы забрали множество бездомных собак и кошек. Около 3 000 животных нашли новый дом. «Полянка» имеет статус «городской дом», то есть условия проживания животных в нём максимально приближены к квартирным. Это позволяет привить животным навыки проживания в городе и устранить вредные привычки.

» «Полянка» действует на пристройство. Те собаки, которые не то что бы не социализированные, а испорченные хозяевами, подтягиваются до уровня хорошей домашней собаки. Они взаимодействуют не только с сотрудниками, но и с волонтёрами, кинологами. В итоге на выходе мы имеем животное, приспособленное к жизни в городской среде рядом с человеком», — пояснила Евгения ivbg.ru.

Раньше, по словам собеседницы, было ещё довольно большое помещение для кошек, но его пришлось сократить. Однако кошки в приюте тоже есть. Их подбрасывают к дверям «Полянки».

«Кошки постоянно у нас появляются, меняются и пристраиваются. Плюс у нас есть фонд кошек-старушек — инвалидов, которых нереально пристроить. Он у нас навсегда», — добавила директор.

Сейчас на попечении приюта находятся 71 собака и 13 кошек. В попытке решить ситуацию с внезапной продажей здания создатели «Полянки» обращались в различные инстанции: администрации Санкт-Петербурга и Красносельского района, к депутатам.

«Комитет имущественных отношений прислал нам ответ об отсутствии в ближайшем пригороде и районе зданий под аренду для приюта», — сказано в одном из постов , посвященных проблеме.

Сейчас основные цели — найти подходящее здание с прилегающим участком и собрать сумму в пять млн рублей. Деньги собирают на расчетный счёт благотворительного фонда помощи безнадзорным животным «Альма». В настоящий момент сумма сбора перевалила за два млн рублей, но темпы пошли на спад.

«Переезд — это грандиозное мероприятие. Это страшно затратно. Его нужно организовывать. А место, куда мы поедем — готовить, обносить забором, ставить вольеры, делить помещение и т.д. и т.п.», — приведено объяснение в группе приюта.

Помимо этого, на повестке дня остаются текущие нужды, на которые ежедневно требуются средства. Речь идёт о затратах на аренду, питание для животных, зарплату сотрудников, медицину и хозяйственные нужды.

«Без людей нет приюта. Без медицины — анализов, обследований, прививок — нет здоровья».

В комментариях к постам про переезд люди пишут о важности приюта такого типа.

«Мы с классом помогали вашему приюту. Приют в городской черте в условиях дома, а не на улице сейчас редкость и такой формат устройства животных важен для животных», — сказано в одном их них.

Многие предлагают решения проблемы. Кто-то советует заняться петицией, а другие рассматривают вариант привлечение жителей района.

«В Красносельском районе более 400 тысяч жителей. Если взрослые трудоспособные люди, то есть половина, а это 200 тысяч перечислят по 500 рублей — наберётся 100 млн. Кто как ни свои жители могут спасти приют ценой одного десерта с кофе? Давайте всем миром спасать, призывать друзей, соседей и коллег! А если и другие районы помогут? Все реально. Только действовать надо быстро, не исключая все другие обращения и петиции», — расписала примерный план участница беседы.

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