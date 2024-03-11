В Германии патрули охраняют дикий чеснок от русских и чеченцев

Полицейские патрули на велосипедах преследуют похитителей дикого чеснока в аллювиальном лесу на востоке Германии, сообщает Bild.

Полицейские из Лейпцига патрулируют лесные тропы. А сборщики черемши маскируются под туристов.

«Они идут вглубь леса, что нетипично для туристов. Прячут свои вещи в лесу, чтобы переодеться там. Они даже надевают наколенники, так как работают на земле весь день. Со стороны не видно, какой беспорядок они оставляют после себя, а после окончания работы выходят из леса как простые пешеходы», – сообщают в полиции

По словам полицейских, похитители дикого чеснока приходят с граблями и оставляют после перепаханную землю. Часто ими оказываются русские или чеченцы. За похищение охраняемых растений, таких как черемша, им грозит штраф до €10 тысяч. В 2023 году из лесов в районе Лейпцига воры вынесли почти тонну дикого чеснока.