Рядовой из Кировска погиб в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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В ходе спецоперации погиб уроженец Кировского района Ленобласти Дмитрий Криворучко.

Ему было 39 лет.

Фото: администрация Кировского района Ленобласти

«Он был внимательным и добрым человеком. Дмитрий Александрович навсегда останется в памяти всех, кто был с ним рядом на протяжении всей его жизни. Выражаем искренние соболезнования родным и близким!» — говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

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