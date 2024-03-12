В ходе спецоперации погиб уроженец Кировского района Ленобласти Дмитрий Криворучко.
Ему было 39 лет.Фото: администрация Кировского района Ленобласти
«Он был внимательным и добрым человеком. Дмитрий Александрович навсегда останется в памяти всех, кто был с ним рядом на протяжении всей его жизни. Выражаем искренние соболезнования родным и близким!» — говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
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