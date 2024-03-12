Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу таких ресурсов.

Документ опубликован 11 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Вам будет интересно В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, который предлагает отменить обязательную сдачу ЕГЭ при выпуске из школы, передает ТАСС. Авторами инициативы выступили... 11.03.2024 128

При этом, как ранее отмечали авторы инициативы, цитирование в СМИ материалов иноагентов не будет подпадать под действие новых норм, нарушением будут считаться только публикации рекламного характера с целью увеличения аудитории таких ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.