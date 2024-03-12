Дождь с мокрым снегом и до -10°C ночью – погода в Ленобласти на 13 марта

В среду, 13 марта, в Ленобласти будет преимущественно облачная погода.

Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью -3…-8°C, местами до -10°C, днем +3…+8°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.