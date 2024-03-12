Госдума приняла в I чтении законы об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта с МО РФ

Таким правом будут обладать как подозреваемые и обвиняемые, так и осужденные граждане. Однако есть исключения.

Депутаты Госдумы 12 марта в I чтении приняли сазу два законопроекта, освобождающих граждан от уголовной ответственности при заключении контракта с Минобороны РФ, передает «ДумаТВ.Brief».

На такое право смогут рассчитывать:

— подозреваемые и обвиняемые граждане за преступления небольшой и средней степени тяжести. Исключения: отдельные преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства;

— уже осужденные лица. Исключение: преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом.