Внутреннее кольцо КАД на четыре месяца закроют для проезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает автомобилистов об ограничении движения на внутреннем кольце КАД от пересечения с ЗСД до пересечения с Приморским шоссе с 1 апреля по 31 июля.
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Ограничение движения введут из-за реконструкции северного участка КАД. На время работ проезд организуют только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»