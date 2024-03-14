В МОК заявили, что допустят россиян к Олимпиаде в Париже после осуждения СВО

Как оказалось, это одно из главных условий допуска российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустит спортсменов из России до Олимпийских игр в Париже, если те осудят военную спецоперацию. Именно это одно из ключевых условия участия россиян в соревнованиях.
Как заявил президент Олимпийского комитета России Поздняков, позиция МОК недопустима.
ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Игр, всегда будет поддерживать российских спортсменов, но исключительно на недискриминационных и равных условиях, — цитирует Позднякова РИА Новости.
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