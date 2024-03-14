Опрос показал, сколько россиян испытывают гордость и восхищение от воссоединения России и Крыма

Мнение большинства граждан из года в год меняется не сильно — россияне рады, что полуостров вернулся в состав РФ.

Исследование ВЦИОМ показывает, что более половины граждан (57%) России гордятся воссоединением Крыма и России, а 15% россиян восхищены возвращением полуострова в состав страны. Еще 20% респондентов ответили, что не испытывают по этому поводу никаких чувств.

Среди причин для гордости граждане, положительно оценившие возвращение Крыма в состав России, называют следующие:

♦ 51% — восстановление исторической справедливости;

♦ 12% — национальная безопасность страны;

♦ 10% — национальный состав полуострова;

♦ 7% — добровольное возвращение Крыма Россией.