В России ожидается рост цен на пиво с 1 апреля

Подорожание составит в пределах 8-15%.

Ведущие пивоваренные компании России уведомили розничных продавцов о предстоящем в апреле подорожании своей продукции на 8-15%. Об этом сообщает «Фонтанка».

Причиной подорожания станет существенный рост издержек из-за инфляции. В частности, выросли цены на упаковку, логистику и сырьё. Кроме того, с начала года увеличился и акциз на пиво.

Как отметили в компании «Балтика», новые отпускные цены лишь частично компенсируют их возросшие затраты. Это уже второе подорожание за полгода.