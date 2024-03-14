В России ожидается рост цен на пиво с 1 апреля

Подорожание составит в пределах 8-15%.
Ведущие пивоваренные компании России уведомили розничных продавцов о предстоящем в апреле подорожании своей продукции на 8-15%. Об этом сообщает «Фонтанка».
Причиной подорожания станет существенный рост издержек из-за инфляции. В частности, выросли цены на упаковку, логистику и сырьё. Кроме того, с начала года увеличился и акциз на пиво.
Как отметили в компании «Балтика», новые отпускные цены лишь частично компенсируют их возросшие затраты. Это уже второе подорожание за полгода.
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