В России начались выборы президента

В общей сложности откроется более 94 тысяч участков, которые будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени с 15 по 17 марта включительно.

Выбранный президент возглавит Россию на следующие шесть лет. Это первые президентские выборы, на которых применят трехдневное и дистанционное электронное голосование. Впервые в них участвуют жители Донбасса и Новороссии.

За пост президента поборются четыре кандидата: Владислав Даванков от фракции «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.