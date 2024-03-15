Что поможет улучшить качество сотовой связи в Ленобласти обсудили региональный избранники

Комиссия депутатов Ленобласти рассмотрела вопрос о мерах по расширению зоны покрытия качественной сотовой связью и высокоскоростным интернетом на территории 47 региона

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленобласти, инициатором для его обсуждения выступила депутат Анна Хмелева, которая в своем обращении отметила ряд проблем: обеспечение устойчивой качественной телефонной и интернет связью дорог регионального и местного значения; ухудшение качества покрытия (связи) до уровня 2G и принимаемые меры; сбои в работе системы ГЛОНАСС.

Информацию предоставил комитет цифрового развития. Для решения первой проблемы комитетом в инициативном порядке разработан цифровой инструмент мониторинга качества мобильной связи на территории населённых пунктов, региональных и местных дорог – Модуль «Связь 47». На основе собираемых Модулем данных совместно с операторами мобильной связи формируются программы по развитию сетей связи в конкретных локациях (территориях). Дополнительно «проблемные» территории региона, выявленные по жалобам жителей, органов власти, бизнеса и др., доводятся до операторов мобильной связи для включения их в планы развития сетей связи в регионе.

Что касается ухудшения качества покрытия (связи) до уровня 2G, каждый случай рассматривается комитетом индивидуально совместно с операторами мобильной/стационарной связи, инфраструктурными операторами (при необходимости), органами местного самоуправления. При подтверждении проблем на стороне оператора связи комитетом совместно с ним оперативно разрабатываются меры по восстановлению или улучшению качества связи.

В ходе обсуждения Анна Хмелева перечислила участки региональных и муниципальных дорог, где, либо очень плохая сотовая связь, либо ее вообще нет. Глава комитета Андрей Сытник попросил ее направить им список для отработки с операторами связи.

Депутат Игорь Рихтиков отметил, что операторам связи для установки своих вышек нужны земельные участки, а их предоставление зависит от муниципалитетов. Он поинтересовался, какая работа комитетом проводится в этом направлении. Для оказания содействия как федеральным, так (в большей степени) региональным (местным) операторам связи сформирован и размещен на общедоступном ресурсе перечень из 296 узлов связи, которые могут быть использованы как точки подключения локальных операторов, предоставляющих услуги на территории поселений и населенных пунктов представителям бизнеса и жителям Ленинградской области. С операторами связи ведомство взаимодействие осуществляется на постоянной основе и в режиме рабочих встреч, и в онлайн формате. Им также разными способами оказывается содействие в решении вопросов расширения зон покрытия сотовой связи и доступа к Интернету.

Депутат Андрей Лебедев также указал на необходимость взаимодействия с муниципалитетами в решении этого вопроса. А парламентарий Сергей Моренков поинтересовался популяризируется ли работа приложения «Цифра 47». Ему рассказали о способах его рекламирования.

Александр Матвеев поинтересовался, когда начнет работать ГЛОНАСС, потому что все автобусы работают без этой системы до сих пор, хотя на встрече с губернатором, которая состоялась в феврале этого года, было заявлено, что проведение технических работ будет закончено до конца месяца. Как выяснилось, проблемы все равно остаются. Андрей Лебедев предложил комитету на следующем заседании комиссии доложить о решении этого вопроса.