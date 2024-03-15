Предупреждение о сильном дожде объявлено в Ленобласти

По данным Гидрометцентра России, на территории Ленинградской области 15 марта ожидается дождь. Местами, преимущественно на востоке, осадки будут сильными.

В связи с непогодой в регионе объявлен желтый уровень опасности. Период предупреждения – до 19:00 вечера.

По данным портала «Метеовести» от центра погоды «Фобос», несмотря на облачную погоду и дожди, вызванные атлантическим циклоном «Габриэль», температура воздуха 15 марта будет +5… +10 °C – выше климатической нормы.