Предупреждение о сильном дожде объявлено в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Погода
Фото: Baltphoto.ru

По данным Гидрометцентра России, на территории Ленинградской области 15 марта ожидается дождь. Местами, преимущественно на востоке, осадки будут сильными. 

В связи с непогодой в регионе объявлен желтый уровень опасности. Период предупреждения – до 19:00 вечера.

По данным портала «Метеовести» от центра погоды «Фобос», несмотря на облачную погоду и дожди, вызванные атлантическим циклоном «Габриэль», температура воздуха 15 марта будет +5… +10 °C – выше климатической нормы.

Вам будет интересно
Предупреждение о сильном дожде объявлено в Ленобласти Ленинградская область
График отключений электричества в Ленобласти с 11 по 17 марта
В ЛОЭСК опубликовали график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области с 11 по 17 марта. Фото:...
11.03.2024 1089
Автор