ТАСС: в МОК не будут требовать от спортсменов из России осудить СВО для допуска к Олимпиаде в Париже

Об этом заявили в самом Международном олимпийском комитете.

Информация СМИ о том, что российским спортсменам для допуска к Олимпийским играм в Париже нужно осудить СВО, является неправдой. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК), передает ТАСС.

В организации добавили, что не собираются не менять условия допуска спортсменов к ОИ.