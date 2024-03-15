ТАСС: в МОК не будут требовать от спортсменов из России осудить СВО для допуска к Олимпиаде в Париже

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом заявили в самом Международном олимпийском комитете.

Информация СМИ о том, что российским спортсменам для допуска к Олимпийским играм в Париже нужно осудить СВО, является неправдой. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК), передает ТАСС.

В организации добавили, что не собираются не менять условия допуска спортсменов к ОИ.

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