Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Кудрово

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ребенка в одной из стоматологий в Кудрово Ленобласти.
По данным следствия, во время оказании стоматологических услуг ребенок потерял сознание и умер. С места происшествия изъяли медицинскую документацию.
Как уточнил паблик «Мэш на Мойке», у девочки в раннем возрасте был установлен кардиостимулятор и для его замены нужна была справка о здоровье полости рта. В ходе осмотра врач принял решение удалить зуб.
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14.03.2024 153
Ей сделали анестезию, после врач выдернул зуб. Почти сразу девочке стало плохо, у нее началась рвота и она потеряла сознание. Врачии сккорой застали девочку уже с признаками асфиксии.