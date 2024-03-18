В Ленинградской области за Путина отдали голоса 86,15% избирателей

В Ленинградской области Владимир Путин набрал 81,66% на выборах президента страны после обработки 93,87% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Леноблизбиркома.

По данным на пять утра 18 марта, свой голос за Владимира Путина отдали 915 056 человек. Второе место у Николая Харитонова (КПРФ) — 4,77% или 50 661 голос, третье – у Владислава Даванкова — 4,09% или 43 455 голосов. Леонид Слуцкий (ЛДПР) набрал 32 205 голосов или 3,03%.

По словам главы Леноблизбиркома Михаила Лебединского, избиратели Ленобласти повторили рекордный результат явки, который был показан при голосовании по поправкам в Конституцию РФ.