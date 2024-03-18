Четырех рыбаков сняли с дрейфующих льдин на Ладожском озере

В воскресенье, 17 марта, аварийно-спасательная служба Ленобласти дважды выезжала на помощь рыбакам на Ладожское озеро в Ленобласти.

Так, в районе поселка Синявино оторвалась льдина с двумя рыбаками. Еще двое мужчин оказались в западне в районе острова Зеленец. Спасатели ПСО города Шлиссельбург обнаружили их и доставили на берег к поселку Назия.

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Спасатели Ленобласти в очередной раз предупреждают, что выход на лед в регионе сейчас запрещен.