Четырех рыбаков сняли с дрейфующих льдин на Ладожском озере

В воскресенье, 17 марта, аварийно-спасательная служба Ленобласти дважды выезжала на помощь рыбакам на Ладожское озеро в Ленобласти.
Так, в районе поселка Синявино оторвалась льдина с двумя рыбаками. Еще двое мужчин оказались в западне в районе острова Зеленец. Спасатели ПСО города Шлиссельбург обнаружили их и доставили на берег к поселку Назия.
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